ضبط مسجل خطر في الجيزة بتهمة تبييض 10 ملايين جنيه من شراء السيارات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وذلك بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع تخصص في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية).

كما تبين إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه.