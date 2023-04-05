موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يترقب بحماس شديد جمهور مسلسل نيللي كريم عملة نادرة، معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لاستكمال الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقات الماضية، ومعرفة ما تفعله نادرة التي تجسد شخصيتها نيللي كريم، لحصولها على الإرث الذي منعها منه والد زوجها بعد وفاته، إلا في حالة موافقتها على الزواج من ابنه الأكبر مسعود.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، أحداثًا كثيرة منذ وقوفها أمام والد زوجها الراحل لتحافظ على إرثها وإرث نجلها، لكنه يرفض حصولها عليه إلا عند موافقتها على الزواج من ابنه «مسعود» ووافقت على شرطه وبدأت تخطط لأشياء أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، وجمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.