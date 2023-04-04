مسلسل عملة نادرة الحلقة 13.. دميانة تخبر سيدات النجع بخطف نادرة

أحداث متتالية وتشويقية جاءت خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 13، حيث ترفض إسراء تصديق كلام علاء بترك نادرة لرضيعها بسبب زيارتها لأهلها، وتستعجب الامر، لأنها لم تعرف أنه تم احتجازها بعد هروبها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 13

يزور مسعود دميانة في وضح النهار ويطلب منها أعداد قهوة له، تسأله عن سبب الزيارة، ويؤكد لها معرفتها سبب زيارته ويخبرها أنّه حفظ سرها مع نادرة نظير موافقتها على رغباته.

أحداث مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

تستغيث دميانة بعزت بعد مغادرة مسعود وتخبره أن نادرة أختطفت، لكنها تجد عزت غير مبالي بينما تحاول دميانة مساعدة نادرة تذهب لمقابلة شداد، ويؤكد لها شداد أنّه غير الخطة بعد سماع طلقات الأعيرة النارية في أثناء محاولة قتل حسن أبو عصايا الفاشلة، وتطلب منه دميانة ضرورة التزامه باتفاقه مع نادرة ويؤكد لها ذلك.

تستغل دميانة مهنتها «خياطة» وتخبر جميع نساء النجع بما حدث لنادرة ومن بينهم زوجة حسن أبو عصايا، أصبح النجع يعلم بخطف نادرة.