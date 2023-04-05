موعد مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يسعى عدد كبير من مشاهدي مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc ولمتابعة الأحداث المشوقه على مدار الحلقات السابقة، ومعرفة ما تفعله نادرة للحصول على الإرث الذي منعها منه حماها بعد وفاة زوجها إلا في حالة موافقتها على الزواج من ابنه الأكبر مسعود.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة الـ1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانه نيللي كريم، وقوفها أمام حماها بعد وفاة زوجها لتحفاظ على إرثها ونجلها، لكنه يرفض بشده حصولها على أي شيء إلا عند موافقتها على الزواج من ابنه الأكبر «مسعود» ووافقت على شرطه وبدات تخطط لاشياء أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة، ببطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين جاء أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.