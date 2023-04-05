إعلان نتيجة مسابقة «مدارس بلا تدخين» في سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج نتيجة مسابقة «مدارس بلا تدخين»، والتي نظمتها لمدارس المراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وحصدت كل مرحلة 3 مراكز بالإدارات التعليمية المختلفة، للمدارس الخالية من التدخين تماما، سواء على مستوى المعلمين أو الجهاز الإداري.

نتيجة مسابقة «مدارس بلا تدخين»

وأسفرت نتيجة المرحلة الابتدائية، عن حصد إدارات سوهاج وطهطا وجرجا للمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة بنت النيل الابتدائية بإدارة طهطا التعليمية، والمركز الثاني مدرسة اللواء نبيل فراج بإدارة سوهاج التعليمية، والمركز الثالث مدرسة الصباح الابتدائية بإدارة جرجا التعليمية.

نتيجة المرحلة الإعدادية

وعلى مستوى المرحلة الإعدادية، حصدت 3 مدارس بإدارات سوهاج والمراغة وطهطا المراكز الثلاث الأولى، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة النبوي المهندس الإعدادية بإدارة سوهاج التعليمة، والمركز الثاني مدرسة المراغة الإعدادية القديمة بنات بإدارة المراغة التعليمية، والمركز الثالث مدرسة كمال الداخلى الإعدادية المشتركة بإدارة طهطا التعليمية .

نتيجة المرحلة الثانوية

وفيما بتعلق بالمرحلة الثانوية، حصدت 3 مدارس بإدارات المنشأة وجهينة وجرجا المراكز الثلاث الأولى بمسابقة «مدارس بلا تدخين»، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة المنشأة الثانوية بنات بإدارة المنشأة التعليمية، والمركز الثاني مدرسة جرجا الثانوية بنات بإدارة جرجا التعليمية، والمركز الثالث مدرسة نزة الهيش الثانوية المشتركة بإدارة جهينة التعليمية.

نتيجة مرحلة الثانوي الفني

وفي المرحلة الثانوية الفنية، فاز بالمركز الأول مدرسة الميكانيكية العسكرية بإدارة سوهاج التعليمية، والمركز الثاني مدرسة جرجا الصناعية المتقدمة بإدارة جرجا التعليمية، والمركز الثالث مدرسة جهينة التجارية بإدارة جهينة التعليمية.