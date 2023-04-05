يتنظر المشاهدون معرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، بعد الأحداث الشيقه التي شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة وتطور الأحداث، التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه.

موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ونكشف عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الأساسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا طوال شهر رمضان الكريم.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهد بداية عرض حلقات مسلسل عملة نادرة على شاشة قناة cbc، بطولة الفنانه نيللي كريم، بعد وقوفها أمام حماها بعد وفاة زوجها، وظهر أنّ بينهما خلافات على الميراث لكنه حرمها منه وشرط عليها زواجها بـ«مسعود» شقيق زوجها، ووافقت على شرطه، وبدأت تضع خطة أخرى في بالها، وتتوالى الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم، جمال سليمان، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وجومانا مراد، ونهى صالح، ندى موسى ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وكريم عبدالعاطي، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، وهشام عاشور.