ضبط 42 كيلو «حشيش» بـ3 ملايين جنيه مع 4 مسجلين خطر في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – محرم بك – أول العامرية) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجرى ضبط عنصر إجرامي، مقيم في الصف بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما – مبلغ مالي - هاتف محمول)، إلى جانب ضبط عنصر إجرامي مقيم في أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته (125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلو جرام – مبلغ مالي - هاتف محمول).

وتمّ ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,975,000 جنيه.