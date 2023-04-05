رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين في كل المجالات

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في حفل الإفطار الجماعي والذى نظمته الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر بمجمع الملاعب بمدينة بنها.

وخلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلاب ومنسوبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب في هذه الأجواء الرمضانية.

حرص جامعة بنها على خلق جو أسري

وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على خلق جو أسري لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منسوبي الجامعة والتواجد دائما في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

مبادرة طلاب الخير في شهر الخير

من ناحية أخرى، كرم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ومرافقوه الطالب إبراهيم عبد العزيز مقرر أسرة طلاب من أجل مصر وجميع طلاب الأسرة المشاركين في مبادرة طلاب الخير في شهر الخير، كما كرم رئيس الجامعة المراكز الأولى الفائزة في مسابقة عباقرة جامعة بنها للموسم الرابع.

وأكد حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كل المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن، مشيرا إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، واستغلال طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.