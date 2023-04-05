محافظ الشرقية يصدر كتابا دوريا لترشيد استهلاك الكهرباء

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023، بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية، الالتزام بتنفيذ التوجيهات الخاصة بترشيد الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوي المحافظات، وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن من خلال كتابه الدوري رقم 75 لسنة 2023 .

توجيهات لرؤساء مراكز المدن بترشيد الاستهلاك

وتضمن الكتاب الدوري لترشيد استهلاك الكهرباء التوجيهات التالية كل في نطاق اختصاصه بكل دقة والتزام:

- ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل «غرفة عمليات الازمات - المكاتب الهامة».

- قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع مع هندسة الكهرباء بكافة المراكز والمدن والأحياء والقرى والعزب والنجوع، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

- قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء أي كانت الجهة التابعة لها .

- ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة «المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها»، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر.

- تعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة .

- تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها مع المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات.

- التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية والإدارات التابعة لها، بقيام المنشآت الرياضية الكبرى «لأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة»، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات، عقب انتهاء الفاعليات التي تُقام بالتنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارا بها مساء.

- قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة، وقيام قطاعات كهرباء الشرقية والإدارات التابعة لها، باستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع .

- استخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

- إعداد تقرير يومي وصور فوتوغرافية للعرض على محافظ الشرقية، متضمنا الإجراءات المتخذه في الموضوعات الآتية:

أولا: المتوسط اليومي لعدد كشافات الإنارة التي تم إلغاء إنارتها بنطاق المحافظة.

ثانيا: إجمالي العدادات الكودية التي تم تركيبها بالمصالح الحكومية ودور العبادة.

ثالثا: الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ترشيد استهلاك الكهرباء و من سرقة التيار الكهربي.