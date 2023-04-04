وزير الكهرباء: مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف إنتاج طاقة نظيفة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ أهمية مشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية، تكمن في أن هذا المشروع باقورة المشروعات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وفقًا للخطة التي وضتها الدولة المصرية للاستفادة من المخلفات التي تلقي يوميًا في محافظات مصر لتحويلها إلى طاقة، بهدف إيجاد بدائل تدعم منظومة الطاقة الكهربائية في مصر وإنتاج طاقة نظيفة.

الحكومة تسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش المؤتمر الصحفي، أنّ الحكومة المصرية تسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين وتقديم حياة كريمة لهم، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وارتفاع عجلة التنمية السياحية، الصناعية، التعدينية، العمرانية والزراعية في توقيت واحد وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

التحول العالمي للطاقة

وتابع «شاكر»، بأن هناك عديد من التغيرات التي تأخذنا إلى تحويل الطاقة والانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطور في تكنولوجيا الطاقة مثل تخزين الطاقة ويعتبر التحول العالمي للطاقة أكثر من مجرد تحول بسيط في قطاع الطاقة والانتقال من أبعاد إلى أبعاد ويتطلب العديد من التقنيات الحديثة والدوافع المؤسسية

ولفت إلى أن توقيع عقد مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة يعد أحد ثمار تعاون الجهات المعنية مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة واستراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة.