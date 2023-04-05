حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية 

وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة سور بارتفاع 3 أمتار بالشرقية

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بالصوفية، بإزالة سور بارتفاع 3 أمتار بطول 150 مترا، بناحية قرية جزيرة مطاوع التابعة للوحدة المحلية بالصوفية، وتطبيق القانون على المخالفين بالبناء دون ترخيص.

حملة لإزالة التعديات على المباني في بلبيس

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، بحملة إزالة وفك شدة خشبية للدور الرابع علوي، بكفر أيوب على مساحة 100 متر، وتمت الإزالة كليا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، شنت رئاسة مدينة القنايات حمله لإزالة الاشغالات المخالفة بشارع البحر المردوم بمدينة القنايات، وفتح الطريق أمام عبور السيارات والمشاه وإزالة عوائق عملية الرصف الجارية بالمدينة.