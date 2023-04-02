إزالة فورية لـ10 حالات مخالفات بناء في حي الجناين بالسويس

أجرت رئاسة حي الجناين بقيادة اللواء أحمد شاكر، عددا من الإزالات الفورية لمخالفات بناء، حاول أحد المواطنين إتمامها، وتم اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة، وذلك خلال متابعة ليلية لرئاسة الحي.

وأعلنت رئاسة حي الجناين، بمحافظة السويس في بيان، أنه في إطار تنفيذ توجيهات تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحسم والردع القانونية ضد مرتكبي جريمة البناء المخالف تم ضبط مخالفة بناء ليلية مساء الخميس.

وذكر بيان حي الجناين، أنه وأثناء تنفيذ إجراءات المرور الليلي، لرئاسة حي الجناين الدورية، تم ضبط عدد من المخالفين يقومون بأعمال البناء المخالف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لعدد 10 حالات خلال الأيام الماضية واتخاذ إجراءات.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، الإزالة الفورية، وتعرض المخالفين للغرامة المالية التي قد تصل إلى مليون جنيه والحبس حتى خمس سنوات.

وأهابت رئاسة حي الجناين بالمواطنين الشرفاء، بأنه ستستمر أعمال المرور ليلا ونهارا لضبط المخالفين، والتاكيد على عدم الانصياع خلف الذين يقومون بإيهام المواطنين زورا بقدرتهم على تفادي الإجراءات القانونية وعدم الإزالة.

وناشدتهم بإعمال العقل والفطنة، بعدم الإقدام على مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء لأي سبب حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية وتحمل هذه الخسائر المادية الكبيرة.