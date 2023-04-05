مسلسل عملة نادرة.. كيف يتصرف عبدالجبار بعد محاولة هروب نادرة؟

يترقب جمهور مسلسل عملة نادرة، متابعة الأحداث التي دارت خلال أحداث الحلقة 13، بعد أن احتجز مسعود نادرة وابنها، بعد أن رآها تستقل سيارة رفقة أخيها نبيل وبمساعدة دميانة، ويتساءل الجميع عن رد فعل عبدالجبار بعد محاولة هرب نادرة بابنها؟.

مسلسل عملة نادرة

يترقب جمهور مسلسل عملة نادرة لـ نيللي كريم، موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لاستكمال الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية، ومعرفة ما تفعله نادرة، لحصولها على الإرث الذي منعها منه والد زوجها بعد وفاته، إلا حال موافقتها على الزواج بابنه الأكبر مسعود.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، أحداثًا كثيرة منذ وقوفها أمام والد زوجها الراحل لتحافظ على إرثها وإرث نجلها، لكنه يرفض حصولها عليه قبل موافقتها على الزواج بابنه «مسعود» وتوافق على شرطه وتخطط لأشياء أخرى.