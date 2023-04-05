اجتماعات مكثفة بمديرية صحة الشرقية لتحسين مستوى الخدمة الطبية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات متعددة مع رؤساء الأقسام الطبية، ومديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطط العمل وتطوير المنشآت الطبية الحكومية بالمحافظة.

مناقشة خطة العمل الجديدة لتحسين جودة الخدمة الطبية

تناول الاجتماع الأول والذي عقده وكيل وزارة الصحة مع قسم العظام بمستشفى الزقازيق العام، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور إدارة الطب العلاجي بالمديرية، ورئيس قسم العظام بالمستشفى، مناقشة خطة العمل الجديدة لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العظام بالزقازيق العام.

الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية

وأكد وكيل الوزارة أهمية الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية في تخصص العظام، والعمل الدؤوب لإجراء الجراحات المتقدمة من تغيير المفاصل، ومناظير العظام، وغيرها، مع زيادة استقبال حالات كسور الحوض بقسم العظام بالمستشفى.

كما ناقش احتياجات القسم من المستلزمات الطبية اللازمة، لزيادة هذه الجراحات، وبحث المعوقات التي توثر علي انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر لأطباء العظام، للمساهمة في رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.