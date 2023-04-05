نصائح عاجلة من «الصحة» للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيام

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والتعليمات لصيام صحي وأمن، خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة، وتجنب تأثير الحر على الصيام، والمضاعفات التي يمكن أن تحدث، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023، ورفع الوعي لدى المواطنين بما يجب فعله، وما يجب البعد عنه، لخطورته على صحة المواطن.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، عند ارتفاع درجة الحرارة، على المواطنين، يجب التواجد في مكان مظلل وجيد التهوية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع، لافتة الى أهمية شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور، بما لا يقل عن 8 أكواب من المياه.

تحذير من تناول الكافيين والقهوة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، معدلات تعرق الجسم تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك على المواطنين ضرورة الحرص على عدم ممارسة الرياضة الشاقة في نهار رمضان الحار، مشيرة إلى أهمية تناول الأطعمة الغنية بالمياه، للحفاظ على ترطيب الجسم كالشوربة والسلطة الخضراء، محذرة من تناول المشروبات على الكافيين والقهوة.

حالة الطقس خلال الفترة الحالية: تقلبات

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، ضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال الخط الساخن 105، لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها بمصادرها الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ، التي يشهدها البلاد خلال هذه الفترة.