محافظ قنا يوجه بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن توفير الطاقة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المنشآت والمباني الحكومية والشوارع على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن.

ترشيد استهلاك الكهرباء

شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

يأتي ذلك بالإضافة لتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة والمنشآت الرياضية واستخدام كشافات ليد موفرة للطاقة بالشوارع، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، فضلا عن استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة لإضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة.

توفير الغاز الطبيعي

وأكد محافظ قنا، في البيان الصحفي اليوم، أن تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء من شأنها أن تسهم فى توفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وذلك سعياً لتصدير تلك الكميات من الغاز لتوفير المزيد من العملات الأجنبية.