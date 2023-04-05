مدبولي: إنقاذ معابد النوبة أكبر قصة نجاح لمنظمة اليونسكو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحملة الشهيرة لإنقاذ معابد النوبة تعد أكبر قصة نجاح لمنظمة اليونسكو، إذ أنَّها تجربة فريدة ألهمت المجتمع الدولي وحشدت إرادته السياسية لصياغة إحدى أهم الوثائق القانونية الدولية ذات الصلة، وهي اتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافي.

وتابع أنَّ التراث المصري والثري والفكري والتراثي المتنوع عبر العصور والذي شهد التاريخ القديم والحديث للحضارة الإنسانية على دوره الرائد في تشكيل وجدان الإنسانية، وهذا كله يدفع مصر الحديثة في المضي قدما في استكمال مسيرتها التنويرية وإسهاماتها في مجالات التعليم والعلوم والبحث العلمي من خلال ما نمتلكه من مدارس ومعاهد وجامعات يلتحق بها سنويًا ملايين الطلاب والباحثين المصريين والأجانب، وتخرج فيها علماء مثقفون في مجالات شتى، وحصد العديد منهم جوائز علمية مرموقة على رأسهم جائزة نوبل تقديرا لإسهاماتهم الجليلة والبارزة في مجالات العلوم والآداب بمختلف تخصصاتها.