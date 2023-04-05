محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم 

اطمأن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الحالة الصحية للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئه كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بعد تعرضه لوعكة صحية، داعيا المولى عز وجل، أن يمن عليه بالشفاء العاجل، ويرزقه الصحه والعافية، ليستمر في أداء رسالته السامية لنشر تعاليم ديننا الحنيف.

أحد العلامات المضيئة في تفسير علم الحديث الشريف

وأكد محافظ الشرقية تقديره واعتزازه للدكتور أحمد عمر هاشم، باعتباره قامة دينية نفتخر بها وسط المحافل العالمية، لاسهاماته البارزة في تعريف المسلمين بصحيح الإسلام في مشارق الأرض، موضحا أنه سيظل أحد العلامات المضيئة في تفسير علم الحديث الشريف.

المؤلفات العلمية والإسلامية الغزيرة

وقال المحافظ إنّ الدكتور أحمد عمر هاشم صاحب العديد من المؤلفات العلمية والإسلامية الغزيرة، التي جسد فيها قيم الإسلام السمحة وتعاليم الدين الإسلامي الوسطي لتضئ الطريق للعامة، لافتاً إلى أنه سيظل أيقونه العلم والعلماء في كافه المؤتمرات والندوات واللقاءات الإسلامية في داخل البلاد وخارجها علي مستوى الأمتين العربية والإسلامية لرفعة شأن الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن الدكتور أحمد عمر هاشم، يُعد رمزا من رموز المحافظة، فهو ابن بار لقرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وله اسهامات متعددة في أعمال الخير وقضاء حوائج الناس ابتغاء مرضات الله وطمعا في رضاه.