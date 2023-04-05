تعديل مواعيد ضخ المياه بالغردقة بسبب كسر في خط الكريمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق بمدينة الغردقة، بسبب تعرض خط مياه الكريمات المغذي لمدينتي رأس غارب والغردقة لكسر، وذلك لحين الانتهاء من الإصلاح.

مواعيد ضخ المياه بالغردقة

وأشار بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى ضخ المياه يوم الجمعة المقبل في مناطق بلوكات الأحياء ومبارك 7 والسنتر الليبي وناصر المشروعات المستلزمات السياحية و«هاي جيت» وفرق الأمن وعمارات 608.

فيما سيتم ضخ المياه يوم السبت المقبل في مناطق قرى الجنوب وسنزو مول وألف ليلة وليلة والممشى السياحي، بحسب الشركة.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس محمد عيسى، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من إصلاح الخط المكسور.

كسر في خط مياه الكريمات

وتعرض خط مياه الكريمات المغذي لمدينتي رأس غارب والغردقة لكسر مفاجئ، وتجري فرق الصيانة الآن عملية إصلاح الخط وإعادة تشغيل ضخ المياه بكامل طاقتها.