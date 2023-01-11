«مياه البحر الأحمر»: تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع العملاء بنظام الممارسة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك »، أنه سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع العملاء بمناطق «أبونواس - 608 - حفر الباطن»، وذلك نظام الممارسة واستبدال العدادات المعطلة حرصا منها على محاسبة العملاء طبقا لكمية الاستهلاك الفعلية، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيط قيمة العداد على 12 شهرا تيسيرا عليهم.

أرقام تليفونات لاستقبال استفسارات المواطنين

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أرقاما لاستقبال استفسارات وشكاوي المواطنين على الخط الساخن 125 أو رقم موبايل 01002899956 ، أو على رقم واتس اب 01001849993.

التعامل مع مياه الأمطار أولا بأول

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الدفع بسياراتها ومعداتها لسحب تجمعات مياه الأمطار بالمدن الواقعة بنطاق عملها والتي تعرضت لأمطار خفيفة، مؤكدة على انتشار فرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي وفرق الأزمات والطوارئ بالشركة للتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول.

مواجهة الظروف الجوية غير المستقرة

وقالت الشركة، إن فرق الطوارئ تواصل عملها على مدار اليوم بنظام النوبتجيات لحين إعلان الانتهاء من إزالة آثار الأمطار بكافة المناطق بجميع أنحاء المدينة لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة.

تدريب المشاركين على كيفية تجنب مخاطر

وفي سياق متصل، نفذ مركز التدريب بالشركة، تدريبات عملية للسلامة والصحة المهنية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم داخل مواقع العمل، إضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية تجنب مخاطر العمل والالتزام بإرشادات وإجراءات السلامة داخل المحطات وجميع مواقع الشركة حرصا على سلامة العاملين.