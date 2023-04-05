أسعار الفائدة على ودائع البنك الأهلي.. «اعرف هتكسب كام»
كتب:
منة العشماوي
09:59 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي.. تعبيرية
كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل أسعار الفائدة على الودائع المتنوعة لشهر أبريل 2023، سواء كان شهريا أو ربع سنوي، أو نصف سنوي أو سنويًا، وتمتد حتى 7 سنوات.
وبحسب جدول أسعار العائد المعلن من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على الودائع فإن الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، وبالنسبة لسعر العائد فإنه يكون 7.31% شهريا لوديعة السنة والأقل من سنتين، و7.32% ربع سنويا، و7.36% نصف سنويا، و7.50% سنويًا.
أسعار العائد على ودائع الدوريات المتنوعة
وبالنسبة للودائع مدة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، يكون 6.84% شهريًا، و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، و7.00% سنويًا وكذلك على وديعة الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.
وعن الوديعة من 5 سنوات وأقل من 6 سنوات، يحصل صاحبها على 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا، ونفس العائد على مدة الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات.
أسعار العائد على وديعة الـ7 سنوات
فيما يكون العائد على وديعة الـ7 سنوات والأكثر في البنك الأهلي المصري، 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا، و6.75% سنويًا.