طرح البنك التجاري الدولي CIB، اليوم، شهادة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 22% ثابت طوال الفترة، بحد أدنى 3 ملايين جنيه، ويتساءل البعض عن أعلى عائد شهادات في مصر 2023 يصل لـ22% بعد شهادة CIB الجديدة، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وبالنسبة لأعلى عائد شهادات في مصر 2023 يصل لـ22% بعد شهادة CIB الجديدة، تعود إلى بنكي الأهلي المصري ومصر، حيث إن أعلن أكبر بنكين مصرفين حكوميين، أمس، عن شهادات جديدة شهادة الـ19% بعائد ثابت، وشهادة الـ22% بعائد متناقص.

أعلى عائد شهادات في مصر 2023 يصل لـ22%

ومن أعلى عائد شهادات في مصر 2023، شهادة الـ22% للبنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات وبعائد متناقص، السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، وشهادة الـ19% بعائد ثابت.

شهادة بنك مصر

وكذلك شهادتي بنك مصر، شهادة الـ19% لمدة 3 سنوات وبعائد ثابت طوال فترة المدة، وشهادة الـ22% نفس المدة ولكن بعائد متناقص، ليكون العام الأول 22%، والعام الثاني 18%، والعام الثالث 16%.

يذكر أنّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 200 نقطة أساس، ليصل السعرين إلى 18.25% و19.25%.