ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «الدخيلة – محرم بك – أول العامرية» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي، جرى ضبط عنصر إجرامي حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما جرى ضبط عنصر إجرامي حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الإسكندرية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,975,000 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.