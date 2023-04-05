ضبط طن أسمدة زراعية محظور تداوله خارج الجمعيات في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طن أسمدة زراعية في حملة تموينية بالشرقية، إذ كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط طن أسمدة زراعية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت الحملة خلال مرورها بقرية هربيط التابعة لأبوكبير من ضبط كميه 40 شيكارة باجمالي طن من الكيماوي اليوريا الخاص بالجمعيات الزراعية والمحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، لكونه مدعوما من قبل الدولة.