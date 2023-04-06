11 خدمة من الأحوال المدنية يمكن الحصول عليها في اليوم ذاته.. اعرفها

أعلن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، تطوير العديد من الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين، عن طريق استخدام آليات وتقنيات حديثة، مع تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية عبر موقع الوزارة.

وتستعرض «الوطن»، أبرز خدمات قطاع الأحوال المدنية التي تقدم من خلال موقع وزارة الداخلية، التي يمكن للمواطنين الحصول عليها في نفس اليوم، من خلال الخط الساخن 15340 أو 16582، أو الخدمات الفورية لكل من كبار السن وذوي الهمم أو الحالات المرضية عن طريق الخط الساخن 15341.

قائمة خدمات الأحوال المدنية

1- شهادة ميلاد «أول مرة».

2- شهادة ميلاد «ثاني مرة».

3- شهادة وفاة.

4- بطاقة الرقم القومي «بدل تالف - بدل فاقد».

5- وثائق «زواج - طلاق».

6- قيد «عائلي - فردي».

7- استمارة رقم قومي «عادلية - مستعجلة - مميزة».

8- الخدمات الفورية.

9- وثائق الأحوال المدنرية المترجمة.

10- مأموريات التصوير المنزلي.

11- شهادة التحركات المترجمة.

وتأتي هذه الخدمات فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة كل أوجه التطوير والتحديث، بغرض التيسير على جميع المواطنين فى تقديم مختلف الخدمات الجماهيرية.