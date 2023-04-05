إصابة طالب سقط من قطار في المنوفية

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية، إصابة طالب بكلية التجارة بجرح في الوجه وكدمات في الذراع، إثر سقوطه من قطار «القاهرة- طنطا»، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة طالب في حادث قطار بالمنوفية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين أن الطالب المصاب يدعى «ا.م»، 22 عاما، طالب في كلية التجارة جامعة الأزهر، وبسؤاله أكد اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار وسقوطه أثناء التحويلة، وحُرر المحضر رقم 929 إداري منوف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد إصابة طالب في جامعة الأزهر، إثر سقوطه من قطار «القاهرة- طنطا» في نطاق دائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث قطار «كفر الزيات- منوف»

وشهد مركز منوف، مساء أمس، اصطدام قطار بتروسكيل بالقرب من إحدى محطات القطارات، وجرى التحفظ على قائد التروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة شؤونها.