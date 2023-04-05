عاصفة رملية تضرب الطرق الدولية في جنوب سيناء و«العظمى» تصل لـ27 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء نشاط للرياح منذ الصباح، وبمرور الوقت تحولت الرياح إلى عواصف ترابية على الطرق الدولية للمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»إن درجات الحرارة مرتفعة في مدن المحافظة، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، والتي تؤثر على الرؤية على الطرق السريعة، موضحاً أن إدارة مرور جنوب سيناء أرسلت تحذيرات لقائدي المركبات لتوخي الحذر أثناء القيادة.

عواصف ترابية

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة طور سيناء تتعرض إلى رياح شمالية وشمالية غربية شديدة، بلغت سرعتها أكثر من 45 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن نشاط للأتربة في الغلاف الجوي، كما هبت عواصف رملية على المدينة والطرق السريعة التي تربط بين مدن المحافظة.

وتابع، بأن درجة حرارة طور سيناء العاصمة اليوم الأربعاء بلغت 24 درجة، وتصل إلى 27 درجة مئوية منتصف اليوم، ونسبة الرطوبة 48%، بينما سجلت مدينة سانت كاترين درجة حرارة 17 مئوية، وسرعة الرياح بلغت 18 كيلومترا في الساعة.

طقس مدينة دهب

وسجلت مدينة دهب بجنوب سيناء الواقعة على خليج العقبة أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، وسجلت 25 درجة، وتصل ظهر اليوم إلى 29 درجة، وبلغت سرعة الرياح 37 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة بلغت 31%.

اما مدينة شرم الشيخ فسجلت 24 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة بلغت 54%، وسجلت مدينة نويبع 23 درجة، ومدينة طابا 23 مئوية.