قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع الأذان في الحرم الإبراهيمي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، وأرغمت المصلين والمعتكفين على الخروج، ووفقا لتقارير وزارة الأوقاف الفلسطينية، اقتحم جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى 25 مرة خلال شهر مارس الماضي.

منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف والتي بلغت 42 وقتًا، كما اعتدت على مسجدين وعلى أملاك الوقفية بالخليل.

ورصد التّقرير، مواصلة الاحتلال التضييق على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى، والاعتداء عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

مواصلة الاحتلال لأعمال الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى

كما نوه إلى قيام المستوطنين بأداء صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وكثفوا انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات، وأشار التقرير إلى مواصلة الاحتلال لأعمال الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى ومحيط.

واليوم، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات اليوم تضم كل مجموعة 50 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للأقصى اليوم أكثر من 400 مصلٍ.