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«حماة وطن» يعلن تنظيم مسابقة القرآن الكريم بالشيخ زويد.. اعرف الشروط

كتب:

حسين ابراهيم
05:03 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
حزب حماة الوطن بشمال سيناء امانة الشيخ زويد

حزب حماة الوطن بشمال سيناء امانة الشيخ زويد

أعلن القسم الإعلامي بحزب حماة الوطن بشمال سيناء خلال بيان له عن المسابقة الدينية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في حفظ القران الكريم، حيث فتح باب الاشتراك في المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء بأمانة الشيخ زويد.

شروط التقديم في مسابقة القرآن الكريم

وأعلن المهندس أحمد أبو طويلة أن شروط المسابقة تم الإعلان عنها، وهي أن يكون السن تحت 20 عاما، وان يكون المتقدم يحفظ القران الكريم كاملا بالتلاوة الصحيحة، موضحا أن التقديم والاشتراك بمقر الحزب خلف سنترال الشيخ زويد، أو من خلال الاتصال بصفحة الحزب الرسمية أمانة الشيخ زويد بشمال سيناء، وأن أخر موعد للتسجيل هو 19 من شهر رمضان الحالي.

حماة الوطن شارك في عدة مبادرات أهلية

وكان المهندس هيثم رحمي أمين حزب حماة الوطن بشمال سيناء، أعلن في بيان سابق له، أن الحزب نفذ عدة فعاليات، سواء من خلال تكريم الأم المثالية والإعلان بجوائزها، في جميع أقسام المحافظة، أو عمليات البروتوكول الذي تم توقيعه مع عددا من التجار بنسبة تخفيض وصلت إلى 12% على بعض السلع والأدوات الكهربائية والمستلزمات.

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