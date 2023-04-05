مصرع موظف صدمته سيارة نقل على الطريق الزراعي في المنوفية

شهد طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي في محافظة المنوفية، مصرع موظف بالمعاش، أسفل عجلات سيارة نقل في دائرة مركز قويسنا أثناء قيادته دراجة نارية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفى في مستشفى قويسنا، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع موظف في المعاش أسفل عجلات سيارة

وبالانتقال والفحص من قوة بمركز شرطة قويسنا، تبين أن المتوفى يدعى «ح.ا»، 60 عاما، موظف بالمعاش، ولقي مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل صدمته أثناء قيادته دراجة نارية، وتم تحرير محضر يحمل الرقم 10037 جنح مركز قويسنا، وإخطار جهات التحقيق.

التحفظ على سائق السيارة في المنوفية

وتحفظت قوة أمنية بمركز قويسنا، على سائق السيارة النقل الثقيل، ويدعى «ع.ش»، وتم التحفظ علي السيارة أيضا، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبسؤال شهود العيان أكدوا صحة الواقعة وأوضحوا أن المتوفى لقي مصرعه أثناء خروجه بدراجته النارية من محطة وقود.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع عامل أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل في تصادم علي طريق مصر اسكندريه الزراعي، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.