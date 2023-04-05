مصرع عامل في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية أمام قرية «فيشا» بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية

وورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، مما أدى إلى مصرع عامل، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة محمد سالم بريك زيدان، عامل، 35 سنة، مقيم في قرية الشراقوة، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.