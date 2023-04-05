من هو خالد العناني مرشح مصر لرئاسة «يونسكو»؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، للفترة من 2025 حتى 2029، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خالد العناني مرشح مصر لمدير عام اليونيسكو

وتستعرض «الوطـن» في السطور التالية، أبرز المعلومات وأهم المحطات في حياة الدكتور خالد العناني:

- من مواليد محافظة الجيزة لسنة 1971.

- حاصل على بكالريوس الإرشاد السياحي لغة فرنسية أولى من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

- عمل عضو هيئة تدريس بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

- حاصل على دكتوراه في علم المصريات.

- شغل منصب وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة حلوان.

- حاصل على وسام فارس في الآداب والفنون 2015 من فرنسا.

- حاصل على عضوية فخرية في الجمعية الفرنسية للمصريات 2016.

- حاصل على وسام الاستحقاق 2020 من بولندا.

- حاصل على وسام الشمس المشرقة 2021 من اليابان.

- شغل منصب المشرف العام على المتحف المصري بالقاهرة.

- شغل منصب المشرف العام على المتحف القومي للحضارة.

- شغل منصب وزير الآثار من 2016 حتى 2019، ومنصب وزير السياحة والآثار من 2019 حتى 2022، وهو أول وزير للحقيبتين معًا بعد فصلهما عام 1966.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ اختيار الدكتور خالد العناني مرشحًا لمصر في هذا المنصب الرفيع، يأتي لسيرته العملية والعلمية وإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، على الصعيدين الدولي والمحلي، في مجالات الثقافة والتربية وعلوم المصريات، والآثار.