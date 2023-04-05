تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي لشهر أبريل 2023.. «بدون ضامن»

كشف البنك الأهلي المصري، تفاصيل قرض السيارة لشهر أبريل 2023، بدون ضامن، وتمويل حتى مليون ونصف للموظفين، و3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي لشهر أبريل 2023، على قرض السيارة، التمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة، وعلى فترات سداد مختلفة من سنة حتى 7 سنوات، وسعر عائد تنافسي، كما يتيح برامج خاصة لموظفي الشركات.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي

والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه، ومن المميزات التي يوفرها البنك الأهلي أيضًا لقرض السيارة بدون مصاريف، إمكانية الاستعلام الائتماني، وبدون مصاريف فتح حساب.

وهناك برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء، مثل برنامج موظفين بتحويل راتب، برنامج موظفين بإثبات دخل، برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%، وبرنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

بالإضافة إلى توفير برنامج أصحاب أعمال- مهن حرة، بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%، ويتيح البنك الأهلي برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمان إضافية 50% من سعر السيارة.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على القرض

ومن الشروط للحصول على قرض السيارة، لا يقل عمر العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين، ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة لا يقل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض.

ويحتاج البنك الأهلي المصري، من العميل نسخة من بطاقة الرقم القومي وفاتورة مرافق سواء كهرباء أو هاتف.