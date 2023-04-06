موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما

يبحث الجمهور، عن موعد عرض الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، الذي ينافس خلال الماراثون الرمضاني 2023.

مواعيد عرض الحلقة 15 مسلسل الكتيبة 101

ويُذاع مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ثم يُعرض في تمام العاشرة مساءً على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة 15 على القناة ذاتها، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية فتكون في العاشرة صباحًا.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

وحقق مسلسل الكتيبة 101، نجاحًا ملحوظًا منذ عرض الحلقات الأولى، التي تفاعل معها الجمهور، إذ يتناول مسلسل الكتيبة 101 على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب بسيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، بطولة آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، ووفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم، محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد سلطان، وأحمد حسني صالح.