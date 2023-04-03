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موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

كتب:

سحر عزازي
08:58 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
الكتيبة 101

الكتيبة 101

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل الكتيبة 101، المُذاع على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق المسلسل، نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى، بالإضافة إلى ردود فعل إيجابية لدى المشاهدين، إذ يتناول العمل على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

وحددت شبكة قنوات ON، موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101، ضمن خطتها البرامجية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المسلسلات الدرامية الحصرية، مع بداية موسم الدراما الرمضانية، التي تُعرض بالتزامن على قنوات أخرى.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101

وتعرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد العرض الأول للحلقة على قناة ON في تمام التاسعة مساء، وتعاد الحلقة الـ 11 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

تفاصيل الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101

الجمهور على موعد مع الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101، التي تضم مجموعة من الأحداث المشوقة، ويتابع المشاهدون رحلة المقدم خالد «آسر ياسين»، والرائد  «نور» وزملائهم في الكتيبة 101، لمواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء خلال فترة صعبة، المسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

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بقلم سحر عزازي