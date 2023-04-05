رفض استئناف ليلى غفران على تغريمها 20 ألف جنيه بقضية سب وقذف محاميها

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من الفنانة ليلى غفران، على تغريمها مبلغ مالي 20 ألف جنيه في القضية التي تواجه فيها سب وقذف محاميها السابق، حسن أبو العينين، والتشهير به.

وحسب ما جاء في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، وما انتهت إليه التحقيقات التي استغرقت عامين، في قضية السب والقذف والتشهير بالمحامي حسن أبو العينين محاميها السابق، تم إحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنح الاقتصادية.

قضية السب والقذف والتشهير

وخلال الأوراق التي تقدم بها حسن أبو العينين المحامي، إلى هيئة المحكمة طلب فيها تعويض مالي قدره مليون جنيه في الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي أقامها ضد الفنانة ليلي غفران، في قضية السب والقذف والتشهير به من قبل «غفران»، لما أصابه من أضرار معنوية ومادية.

وخلال وقت سابق كان «أبو العينين»، قد تقدم ببلاغ ضد الفنانة ليلى غفران و4 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، واستغرقت القضية نحو عامين في التحقيق وانتهت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن اتهمته الأولى بسرقة خاتم ألماس، وتبيّن أنّه سُرق من قبل عاملة المنزل لديها.