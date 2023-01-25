النطق بالحكم على الفنانة ليلى غفران بقضية سب وقذف محاميها السابق.. اليوم

تنطق المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، بالحكم على الفنانة ليلي غفران، في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق، حسن أبو العينين.

حجز الدعوى للحكم

وفي ديسمبر الماضي، حجزت هيئة المحكمة، النطق بالحكم على الفنانة ليلى غفران، إلى جلسة اليوم الأربعاء، في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق.

إحالة الدعوى للمحكمة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي استغرقت عامين في التحقيقات بقضية السب والقذف والتشهير بالمحامي حسن أبو العينين محاميها السابق، وحسب أوراق القضية أحالت النيابة في وقت سابق، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي حسن أبو العينين، إلى محكمة جنح الاقتصادية.

سب وقذف وتشهير.. تهم تواجه ليلى غفران

وطالب المحامي حسن أبو العينين، تعويض مالي قدره مليون جنيه في الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي أقامها ضد الفنانة ليلي غفران، في قضية السب والقذف والتشهير به من قبل «غفران»، لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية.

وتقدم «أبو العينين»، في وقت سابق، ببلاغ ضد الفنانة ليلي غفران و4 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، واستغرق التحقيق في القضية عامين وانتهت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن اتهمته الأولى بسرقة خاتم ألماس، بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.