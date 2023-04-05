نقل جثمان مدير أمن بورسعيد إلى مجمع الإسماعيلية بعد وفاته في حادث سير

قالت مصادر أمنية وطبية في محافظة الإسماعيلية إنه تم نقل جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي منذ قليل لحين إنهاء الإجراءات القانونية لدفن الجثمان.

وتعرض اللواء مدحت عبد الرحيم لحادث انقلاب سيارته الملاكي على محور 30 يونيو عصر اليوم الأربعاء مما أسفر عن وفاته ونقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير.

انتقال القيادات الأمنية

وانتقلت القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء محمود عاشور إلى مكان الحادث فور وقوعه على محور 30 يونيو، كما تابعت نقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

السيرة الذاتية لمدير أمن بورسعيد الراحل

تمتع الراحل اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بسيرة عطرة بين أهالي بورسعيد حيث خدم في المحافظة منذ أن كان مأمورا بأحد أقسام الشرطة ثم تدرج المناصب حتى تولى منصب مدير الأمن قبل أن يلقى مصرعه اليوم في حادث سير.

كان الراحل مدير أمن بورسعيد قد شغل عددًا من المواقع الشرطية بمحافظة بورسعيد أبرزها منصب مأمور قسم شرطة الشرق ثم مساعد مدير أمن بورسعيد ثم حكمدار لأمن بورسعيد حتى تمت ترقيته مدير أمن بورسعيد في حركة وزارة الداخلية يوليو 2022

وأثار اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعيين اللواء مدحت عبد الرحيم مديرا لأمن بورسعيد الفرحة والأمل في نفوس أهالي بورسعيد وقتها لأنه يتمتع بسيرة وسمعة طيبة وحب واحترام الناس له وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الخبر، معلنين التهاني بتوليه منصب مدير أمن بورسعيد.

محافظ بورسعيد ينعى اللواء مدحت عبد الرحيم

ونعى عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان رسمي عصر اليوم، وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد في بيانه إن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، كان أحد رجال الشرطة المخلصيين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة خلال أداء عملها.