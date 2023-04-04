استقرار حالة المصابين في حادث الإسماعيلية وخروج اثنين منهم

قالت مصادر طبية في مستشفي فايد التخصصي، إن اثنين من المصابين في حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، خرجا من المستشفى ظهر اليوم بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وأضافت المصادر الطبية، أن المصابين في حادث الإسماعلية وصلا المستشفى فجر اليوم، جراء تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام شركة الأدوية بقرية أبو سلطان، مشيرة إلى أنّ المصابين هما إبراهيم إبراهيم طه 40 سنة، وأحمد السيد عبد الحميد 47 سنة، مقيما بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأشارت الصادر إلى أنّ إصابة الشخصين في الحادث تنوعت بين شرخ في اليد والقدم كدمات في الرأس والرقبة وجروح سطحية في محتلف أنحاء الجسم مؤكدة علي اجراء كافة الفحوصات الطبية والاشعات لهما قبل خروجهما.

احتجاز مصاب بمستشفى جامعة قناة السويس

واحتجز مستشفى جامعة قناة السويس، اليوم، مصاب ثالث في الحادث نفسه بسبب عدم استقرار حالته الطبية واحتياجه لرعاية صحية؛ لإصابته باشتباه نزيف داخلي وكسور مضاعفة في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت المصادر إن المصاب يدعي سلامة عياد سالم 42 سنة، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد ومصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن، واشتباه كسر بالساق الأيسر، وكدمات وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، وجار إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة له.