الغضبان ينعى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد.. توفي إثر حادث سير

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

المحافظ: الفقيد كان دائم العمل والاجتهاد

وأكد محافظ بورسعيد، أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عملها.

ودعا محافظ بورسعيد بأن يتغمد الله اللواء مدحت عبد الرحيم بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مضيفا «فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون»

مصرع مدير أمن بورسعيد في حادث سير

ولقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد مصرعه، قبل قليل، في حادث سير على محور 30 يونيو بطريق «بورسعيد- الإسماعلية».

وكان مدير أمن بورسعيد يقود سيارته على محور 30 يونيو على طريق «بورسعيد- الإسماعيلية»، وانقلبت به السيارة بالقرب من الإسماعلية، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى مستشفى التل بالاسماعيلية

وعلى الفور، تحرك عدد كبير من رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.