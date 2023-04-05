وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على حفظ وحدة أراضي أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل على حفظ وحدة أراضي أوكرانيا وتحقيق سلام مستدام، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

بلينكن: سندعم أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها

وأضاف «بلينكن»: «دعمنا لأوكرانيا مستمر حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وسنقدم مساعدات تسمح لكييف بحماية المدنيين من هجمات المسيرات»، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة قدمت مساعدات لأوكرانيا.

بلينكن: روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا

كما قال وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا، في إشارة إلى استخدام موسكو الاحتياطي المالي بسبب العقوبات المفروضة عليها.

أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون أمريكيون، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 350 مليون دولار، وقال البيت الأبيض إن واشنطن لن تعارض إرسال أي دولة مقاتلات إلى أوكرانيا.