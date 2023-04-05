«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط 22 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «ميج-29»، وتدمير 22 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة بأوكرانيا، إلى جانب مقتل نحو 580 عسكريا خلال ال24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن القوات الروسية نجحت في إسقاط مقاتلة من طراز «ميج-29» بالقرب من قرية سيليدوفو في «دونيتسك»، وتدمير 22 مسيرة أوكرانية في مناطق «دونيتسك» و«لوغانسك» و«خاركوف» و«زابوروجيا»، وأضافت أنه تم اعتراض 13 صاروخا من راجمات الصواريخ «هيمارس» وصاروخا واحدا مضاد للرادار من نوع «هارم».

كما قالت الوزارة إن القوات الروسية نجحت في إحباط هجوم أوكراني في دونيتسك، وإصابة وحدات من القوات الأوكرانية في لوغانسك، وتدمير مستودعي ذخيرة في جنوب دونيتسك وزابوروجيا، كما تم تدمير 5 مدرعات قتالية و4 مركبات ومدفعين هاوتزر من طراز «D-30»، ودبابة واحدة في هذه المناطق.

مقتل 580 عسكريا أوكرانيا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن نحو 580 عسكريا قتلوا في صفوف القوات الأوكرانية، بينهم 20 في خيرسون، وأكثر من 410 آخرين في دونيتسك، وأكثر من 120 في لوغانسك وخاركوف، إضافة إلى 30 شخص في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا.

جاء ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الطاقة والغذاء العالمية.