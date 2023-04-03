مسلسل جميلة الحلقة 12.. القبض على أحمد وفيق بتهمة الاعتداء على يسرا اللوزي

شهد مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، القاء القبض على هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، وذلك في إطار خطتهما للوقيعة بين جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل وإفساد حياتهما والتفريق بينهما، بعد علمهما بنية جميلة بشأن التفكير في الإنجاب.

مسلسل جميلة الحلقة 12

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 12، سيطرت حالة من الصدمة على هشام وشيري، بسبب قرار جميلة بشأن اتجاهها للإنجاب بعد سنوات من تجميد بويضاتها، وبعد احساسهما بفشل خطتهما للوقيعة بين زياد وجميلة، لذلك قررا إعداد خطة بديلة سريعة لإنهاء زواج جميلة وزياد، حتى يتقرب منها هشام ويتزوجها ويستولي على أموالها.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، يعرف زياد أن جميلة لم تعتد على ابنه ويكتشف الحقيقة، ويصطحبها للعشاء في الخارج ويطلب منها الاعتذار، وخلال عودتهما تصله رسالة نصية من هشام يخبره أنه في القسم وتم القبض عليه.

أزمات جميلة

ويحكى هشام كذبًا لكل من زياد وجميلة، أنه اعتدى بالضرب على شيرين وذلك بسبب استمرار علاقتها مع نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، وأنها تنقل أليها كل ما يدور في حياة جميلة.