ملخص الحلقة 6 من مسلسل جميلة.. عبير صبري تقلب الترابيزة ضد يسرا اللوزي

يتضمن ملخص الحلقة 6 من مسلسل الجميلة، بطولة ريهام حجاج، بعد المشاهد، من بينها قيام زوج شقيقتها الذي يعمل في مجال المحاماة، برفع قضية ضدها لمنعها من التصرف في ممتلكات والدها، إلا أن والدتها تدخلت ورفضت هذه القضية، وطلبت من زوج ابنتها التنازل عن هذه الدعوى وتأكيدها أنها لن تقف ضد جميلة في المحاكم مهما كان السبب، كما تقوم عبير صبري بقلب الترابيزة ضد يسرا اللوزي.

ملخص الحلقة 6 من مسلسل جميلة

كما جاء في ملخص الحلقة 6 من مسلسل جميلة، محاولات شيري للوقيعة ضد زياد وجميلة، من خلال استغلال امتناع جميلة عن الإنجاب وتجميد بويضاتها، وتأكيدها لزياد أن الزوجة التي ترفض الإنجاب لا تحب زوجها من الأساس.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وخلال ملخص الحلقة 6 من مسلسل جميلة، اقتربت نيرمين من هشام وطلبت منه الزواج العرفي وعدم الكشف عن هذا السر، حتى تنفصل جميلة وزياد، ويتزوج هو من جميلة ويقوم بالاستيلاء على ممتلكاتها.

مسلسل جميلة

ورفض أكرم شقيق جميلة، طلب والدته بضرورة أن تقوم صديقته بإجهاض نفسها، لأنها لن تسمح له بالزواج منها بأي شكل، إلا أنه انفعل مؤكدًا أنه لن يتخلى عنها وسيتزوجها رغمًا عن الجميع.