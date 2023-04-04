لافروف: مستعدون لإجراء حوار مع الغرب لتقليل المخاطر النووية على المدى الطويل

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، استعداد بلاده لإجراء حوار مع الغرب على قدم المساواة، لتقليل المخاطر النووية على المدى الطويل، مشيرا إلى أنّ الغرب غير مستعد لبدء مثل هذا الحوار ولا يزال يبذل الجهود لإيجاد سبل جديدة لردع روسيا.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن لافروف قوله، إنّ واشنطن وحلفائها يحاولون عرقلة عقد القمة الروسية ـ الأفريقية الثانية، ويحاولون ثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة في منتدى سان بطرسبرج هذا العام، مضيفا أنّ موسكو تنظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنّه رابطة غير ودية، وفقد روسيا بسبب رغبته في إلحاق هزيمة استراتيجية بها.

وحذّر لافروف من أنّ موسكو سترد على الخطوات المعادية بصرامة إذا ما لزم الأمر، معتبرا أنّ الغرب يريد بث التفرقة بين روسيا والصين، كما أكد أنّ البلدين على استعداد للدفاع عن مصالح بعضها البعض.

لافروف:موسكو سترد على الخطوات المعادية بصرامة

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا -في تصريحات له عقب تسلم بلاده لرئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن- إنّ بلاده لن تقبل محاولات بعض الدول فرض إملاءات على مجلس الأمن ورئاسته.

وجدد المندوب الروسي، التمسك ببناء عالم متعدد الأقطاب قائم على احترام السيادة والقانون الدولي، مضيفا أنّ بعض الدول مقتنعة بقدراتها على اختيار من يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي طالما بقي النظام العالمي الحالي قائما، لكن نظام الرئاسة محدد بوضوح ولا يمكن لأحد تغييره.

وتابع المندوب الروسي، أنّ بعض الرؤساء الدوريين السابقين تلاعبوا بقواعد مجلس الأمن وقوضوا إجراءاته الأساسية، إلا أنّ روسيا ستتبع بصرامة جميع القواعد والإجراءات، مشيرا إلى أنّ بلاده لديها شكوكا كبيرة في قدرة القادة الأوروبيين على توصل إلى نتيجة معقولة للأزمة الأوكرانية خلال زيارتهم إلى الصين؛ بسبب الموقف المتوازن لبكين من الأزمة.

من ناحيته، اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنّ دعم واشنطن وبروكسل لـ كييف أدى إلى إقامة دولة إرهابية في وسط أوروبا.

مجلس الدوما الروسي:دعم واشنطن وبروكسل لـ كييف أدى إلى إقامة دولة إرهابية

وقال فولودين -على قناته في تليجرام تعليقا على مقتل المراسل الحربي الروسي فلادلين تتارسكي-، إنّ كييف تحاول ترهيب من يقول الحقيقة وتحاول القضاء على هؤلاء، وتابع رئيس مجلس الدوما الروسي، أنّه ليس هناك ما يبرر الإرهاب، حيث تجري محاربته بشدة في جميع أنحاء العالم ولا يجري تفاوض مع الإرهابيين ويتم القضاء عليهم.

يُذكر أنّ انفجارا وقع -الأحد الماضي- في أحد مقاهي مدينة سان بطرسبورج الروسية، أسفر عن مقتل المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي (الاسم الحقيقي مكسيم فومين).

تجدر الإشارة إلى أنّ روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي دونيتسك ولوجانسك رسميا، دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما جمهورية مستقلة ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، ضم 4 مناطق شرقي أوكرانيا هي، لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد استفتاءات رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إنّ الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي.