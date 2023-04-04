الخارجية الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا والهند والمجتمع الدولي

قالت وزارة الخارجية الصينية إنّ بكين على استعداد لتعزيز التعاون مع روسيا والهند والمجتمع الدولي بأسره، وذلك في ظل التغيرات العميقة والمعقدة التي تحدث في العالم، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

روسيا والصين خلق نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن هذا الاستعداد للتعاون من قبل بكين، نابع من حقيقة أن الصين وروسيا والهند تُعتبر دولا نامية رئيسية ذات نفوذ عالمي كبير، في ظل التغييرات الدولية الحاصلة، مشيرة إلى أن روسيا والصين تعملان على تطوير نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى، تتسم بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المتبادل.

توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية

كما قالت «نينغ» إن روسيا تعتبر تعزيز العلاقات الدولية إحدى أولوياتها الدبلوماسية، معربة عن استعداد بلادها، لمواصلة إرسال رسائل إيجابية حول ضرورة الحفاظ على التعددية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية.