وكيل الأوقاف ينعى مدير أمن بورسعيد: «اللهم اجعل صيامه شفيعا له»

نعى الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، وفاة الراحل اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، في حادث سير على طريق محور 30 يونيو بورسعيد إسماعيلية، داعيًا الله أنّ يتغمد الفقيد برحمته، خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك.

وقال «عواد»، ننعى ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، الذى وافته المنية اليوم، إثر حادث أليم.

رحيل مدير أمن بورسعيد في حادث

وقال «عواد» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «ندعو الله عز وجل، بحق هذا الشهر الكريم، أنّ ينزله منازل الشهداء وأنّ يجعل صيامه في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، شافعًا له يوم القيامة، وأنّ يغسله بالماء والثلج والبرد، ويُنقه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويبدله دارًا خير من داره، وأهلًا خير من أهله».

وكان مدير أمن بورسعيد، يقود سيارته على محور 30 يونيو على طريق «بورسعيد- الإسماعيلية»، عندما انقلبت به السيارة بالقرب من الإسماعيلية، ونقلت سيارة الإسعاف، الجثمان إلى مستشفى التل بالإسماعيلية.