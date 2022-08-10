مدير أمن بورسعيد يقود حملات لملاحقة البؤر الإجرامية وسط ترحيب المواطنين

شهد حي الضواحي ببورسعيد، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومداهمة البؤر الإجرامية، أمس، وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد من قبل السيدات بمختلف مناطق الحي.

مدير أمن بورسعيد يقود حملات ضد الخارجين على القانون

شارك في الحملة الأمنية، رجال البحث الجنائي وقسم شرطة الضواحي تحت قيادة اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة وهاربين من أحكام قانونية والخارجين على القانون بنطاق «الأمل الجديد والسيد متولي والسيدة خديجة والعشر عمارات وفاطمة الزهراء».

يشار إلى أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار اليوم وتستهدف تحقيق الاستقرار في الشارع وسط ترحيب المواطنين ومطالبتهم باستمرارها.

سيدة تطلق الزغاريد: «بخاف من المجرمين»

وأطلقت «عائشة.م» الزغاريد أثناء مداهمة الحملة الأمنية إحدى البؤر الإجرامية، ووجهت الشكر لمدير الأمن الجديد مؤكدة أن البؤرة الإجرامية توغلت في المنطقة بشكل مرعب حتى أصبحت تخاف من شرهم حتى داخل منزلها.

وأعرب وائل محفوظ عن سعادته بالحملات الأمنية في حي الضواحي حيث استيقظ سكان الحي على حملات لم يشهدوها من قبل أثارت سعادة بالغة بين المواطنين، مؤكدا أنها دليل قوي على أن مدير أمن بورسعيد الجديد يشعر بالمواطنين ومتعايش معهم ويعي مشاكل المدينة لافتًا إلى أن منزله في منطقة القابوطي بنطاق الحي تعرض للسرقة 7 مرات ولم يجد حلًا حتى شاهد الحملات تداهم البؤر الإجرامية والمسجلين جنائيًا، وطالب بالتوسع في تلك الحملات على مستوى أحياء المحافظة.

وأوضحت نهي الصعيدي أن الحملات كانت بمثابة انتصار على المجرمين ومروجي المخدرات وطالبت بحملات توعية بين الشباب لإبعادهم عن الجريمة، كما طالبت مدير أمن بورسعيد بالتصدي لأصحاب الكلاب الشرسة في الشوارع التى يستخدمونها في ترويع الآمنين.