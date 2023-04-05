برنامج «باب رزق» يسلط الضوء على فن الديكوباج.. «زينة البسطاء»

قدم الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، حلقة جديدة عن حرفة مميزة أعاد تسليط الضوء عليها في برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، حيث تناول أسرار وتفاصيل وحكايات فن الديكوباج مع أصحاب معرض «مروة» وزوجها «أحمد».

وعرض برنامج «باب رزق» تقريرًا تلفزيونيًا، من داخل معرض «مروة وأحمد»، وتحدث التقرير عن تاريخ الديكوباج، حيث إنه فن شعبي بسيط بدأ من الصين، يعتمد على القص واللزق للورق ولزقه بأشكال مختلفة بحيث يدخل بهجة ويعرف بـ«زينة البسطاء»، وهو طريقة سهلة لإعادة تدوير الأشياء القديمة.

الرسومات ليس لها علاقة بطراز معين

وقالت مروة: «الرسومات اللي بنصممها ملهاش علاقة بطراز معين وبنغير في الألوان والزبون بيفهم جراءة الألوان، ووصلنا لمرحلة الناس تبعت لنا صورة البيت وتقولنا اختاروا الألوان اللي عايزنها، وبنعمل التصميمات والحفر على الصواني ليزر، وبنعمل تصميمات طبالي بحروف عربي وبنعمل في خطوات التنفيذ وعندنا تصميمات مخصصة لرمضان».

«مروة» وزوجها: نفسنا نطلع معارض بره مصر

وعبرا عن أمنيتهما في المشاركة في معارض الديكوباج خارج مصر، مضيفين: «نفسنا نطلع معارض بره مصر، وفي ناس كتير بتبعت لنا، ومشكلتنا في الشحن لأن الحاجة بتبقى أوزانها ثقيلة، وكان في كذا معرض في العديد من الدول، وبنحاول لحد دلوقتي نطلع حاجات بسيطة للمشاركة في المعارض».