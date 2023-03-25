رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«باب رزق» يلقي الضوء على تاريخ صناعة التطريز في مصر

كتب:

محمد عزالدين
07:46 م | السبت 25 مارس 2023
باب رزق

باب رزق

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، على صناعة الخياطة في مصر، وتاريخها.

 حياكة بدل المشاهير

وقال الأسطى مصطفى، ترزي في وسط البلد، إن معظم الخياطين يسهروا لحياكة الملابس حتى الصباح ليضمنوا تسليم الملابس، وبعضهم من يستكمل عمله في أول يوم العيد، لافتا إلى أنه من ضمن المشاهير الذين تعاملوا معه الدكتور مرسي سعد الدين وابنه، وهو شقيق الملحن الكبير بليغ حمدي، والمخرج صلاح جاهين، والفنان عماد حمدي، والكثير من الأطباء.

بدل الأفراح

وأضاف «مصطفى»، أن طريقة تطريز بدلة الفرح لم يطرأ عليها تغيير إلا قليل، ومن الطرق التي بقيت موجودة حاليا منذ سبعينيات القرن الماضي موديل «ياقة الصفين في صف واحد» بالحرير، وهذا الموديل لم ينطفئ حتى الآن.

اقرأ المزيد:

«باب رزق» يلقي الضوء على تاريخ صناعة النجارة العربي في مصر

«باب رزق» حسين الجسمي يعطي جرعة تفاؤل: اسعى وسيبها على الله

«باب رزق» يلقي الضوء على تاريخ صناعة «الطربوش» في مصر

افتتاح «أهلا رمضان» و«باب رزق 3» على شواطئ الإسكندرية الأسبوع المقبل

«نيڤين» تطلق مبادرة «أنتي أقوى» لتعليم تنظيم الحفلات: بفتح باب رزق للسيدات

اعرف الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض باب رزق

تحويل الأكياس البلاستيك لمشغولات يدوية.. باب رزق واسع لسيدات جزيرة القرصاية
بقلم محمد عزالدين