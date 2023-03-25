«باب رزق» يلقي الضوء على تاريخ صناعة التطريز في مصر

سلط برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، على صناعة الخياطة في مصر، وتاريخها.

حياكة بدل المشاهير

وقال الأسطى مصطفى، ترزي في وسط البلد، إن معظم الخياطين يسهروا لحياكة الملابس حتى الصباح ليضمنوا تسليم الملابس، وبعضهم من يستكمل عمله في أول يوم العيد، لافتا إلى أنه من ضمن المشاهير الذين تعاملوا معه الدكتور مرسي سعد الدين وابنه، وهو شقيق الملحن الكبير بليغ حمدي، والمخرج صلاح جاهين، والفنان عماد حمدي، والكثير من الأطباء.

بدل الأفراح

وأضاف «مصطفى»، أن طريقة تطريز بدلة الفرح لم يطرأ عليها تغيير إلا قليل، ومن الطرق التي بقيت موجودة حاليا منذ سبعينيات القرن الماضي موديل «ياقة الصفين في صف واحد» بالحرير، وهذا الموديل لم ينطفئ حتى الآن.